В Сеуле указали, что КНДР не демонстрирует повышенной военной активности

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Военные КНДР не проявляют повышенной или подозрительной активности на фоне проведения плановых зимних маневров. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея полковник Ким Юн Нак.

"Южнокорейские военные не регистрируют никакой подозрительной активности со стороны армии КНДР, которая продолжает плановые учения", - отметил он. Ким Юн Нак указал, что зимние маневры северокорейских вооруженных сил начались в декабре и, как ожидается, завершатся в марте.

Ряд южнокорейских и иностранных экспертов полагает, что КНДР может вскоре осуществить военную провокацию, целью которой станет привлечение внимания новой администрации США.