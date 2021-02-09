Fox News требует, чтобы суд отклонил иск о клевете от разработчика машин для голосования

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Телекомпания Fox News Media потребовала от суда отклонить поданный против нее иск со стороны фирмы - разработчика машин и технологий для голосования Smartmatic USA. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

Согласно опубликованному документу, юристы, представляющие телекомпанию, подали соответствующее ходатайство в верховный суд штата Нью-Йорк. Fox News Media рассчитывает добиться отклонения иска, в котором утверждается, что она наряду с ведущими своих телеканалов и юристами, связанными с бывшим президентом США Дональдом Трампом, участвовала в кампании по дезинформации, направленной против Smartmatic USA.

В ходатайстве Fox News Media указывается, что Smartmatic USA не привела примеров заявлений этой телекомпании, которые можно было бы расценить как клевету в ее адрес. Кроме того, как отмечается в документе, в иске разработчика оборудования для голосования нет свидетельств того, что Fox News Media умышленно действовала с целью нанести компании вред. Издание Deadline обращает внимание на то, что ходатайство подано исключительно от лица самой телекомпании и не отражает интересы частных лиц, указанных в иске.

"Fox News требует отклонить иск Smartmatic по причине того, что он не имеет под собой оснований", - указывается в заявлении телекомпании. Представители Fox News Media подчеркнули, что ее "нельзя привлечь к ответственности за честное освещение и анализ судебных тяжб в свете высококонкурентных и активно оспариваемых выборов". "Мы гордимся тем, как мы осветили выборы, это соответствовало лучшим традициям американской журналистики", - констатируется в заявлении.

В минувший четверг Smartmatic USA подала иск против Fox News Media, ведущих ее телеканалов Лу Доббса, Марии Бартиромо и Джанин Пирро, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и юриста Сидни Пауэлл, которая ранее представляла интересы избирательного штаба экс-президента. Руководство компании, базирующейся в штате Флорида, требует через суд возмещения компенсации на сумму $2,7 млрд. В иске утверждается, что телекомпания, ведущие принадлежащих ей телеканалов и юристы, выступающие на стороне Трампа, вели "кампанию по дезинформации", заявляя о том, что Smartmatic USA якобы способствует "краже результатов" президентских выборов, выступая в пользу демократа Джо Байдена, который одержал победу по итогам всеобщих выборов, прошедших в США в ноябре прошлого года.

Иск от компании Dominion

В конце января канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, также подала иск против Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации". Компания намерена взыскать с адвоката Трампа более $1,3 млрд за ложные заявления о том, что она якобы участвовала в подтасовке результатов выборов президента в пользу Байдена. В иске также указывается, что Джулиани действовал совместно с Fox News, Fox Business и другими новостными изданиями.