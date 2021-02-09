Премьер-министр Украины поднимет в Брюсселе вопрос об ускорении вступления страны в НАТО

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что намерен обсудить в Брюсселе с представителями НАТО вопрос ускорения процесса вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во вторник на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который транслировался на YouTube-канале.

"Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе, <...> будут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом, относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов", - сказал глава правительства. Премьер сообщил, что в рамках визита состоится заседание Совета ассоциации "Украина - ЕС".

Ожидается, что Шмыгаль во вторник проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего они сделают заявление для прессы.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой "о необратимости евроатлантического курса".

В декабре прошлого года фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Киевский международный институт социологии опубликовали данные социологического опроса, которые свидетельствуют, что больше всего вступление в НАТО поддерживают в западных и центральных регионах страны (68% и 47% соответственно), меньше всего - в южных и восточных областях (26% и 16%). В целом число сторонников вступления в НАТО на Украине сократилось в течение 2020 года с 53% до 42%.