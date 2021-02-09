Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов

"Вот хождение этих "протестунов", ломали, крошили... Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они вот эти свои деяния, это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть", - сказал он, принимая во вторник с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня". При этом президент добавил, что по прошествии прошлого года, "особенно этих бурных событий", надо сделать выводы и извлечь уроки.

По его словам, Минск - это лицо страны. "Это наш город, белорусский город, это цивилизованный город, центр Европы. Взрослые люди, кто понимает в градостроительстве, приезжают - ахают, охают, что и жить можно нормально, и отдохнуть можно, - сказал Лукашенко. - Минск бандитами не поделен на куски". Город, считает он, надо не просто сохранить, в этой пятилетке "Минск надо сделать образцово идеальным".

Лукашенко ожидает, что текущий год для страны будет сложным, в том числе из-за внешних факторов, поэтому властям его надо во что бы то ни стало выдержать. "Надо заглянуть в будущее, особенно в текущий год. Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год, с учетом особенно внешних факторов - это главное, что будет довлеть над нами", - сказал он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли президентские выборы, на которых, согласно ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. По словам Кухарева, городские власти Минска уже взыскали с участников несанкционированных протестов 980 тыс. белорусских рублей ($375 тыс.) в качестве компенсации ущерба, нанесенного их действиями городскому хозяйству.