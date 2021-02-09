Глава МИД Латвии потребовал отклонить запрос Белоруссии об экстрадиции Валерия Цепкало

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Латвия должна отклонить запрос Минска об экстрадиции бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

"Считаю просьбу режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало открытой попыткой расправы, просьба должна быть отклонена. В соответствии с латвийским законодательством решение принимают компетентные правоохранительные органы, оценивая все аспекты дела", - написал он в своем Twitter.

Телеканал "Беларусь-1" 8 февраля сообщил, что следственный комитет Белоруссии направил документы в Генпрокуратуру республики для запроса Латвии об экстрадиции Цепкало. По данным телеканала, он обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере. В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука ранее во вторник сообщила, что республика пока не получала запроса от Белоруссии.

Валерий Цепкало, которому Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля минувшего года с двумя детьми из-за поступившей, по его словам, информации о готовящемся задержании. Вначале он был в России, затем перебрался на Украину. В середине августа вслед за Цепкало из Белоруссии в Москву, а затем на Украину уехала его супруга, которая активно участвовала в избирательной кампании другого кандидата в президенты Светланы Тихановской. Далее они отправились в Польшу, а в настоящее время семья Цепкало проживает в Латвии.