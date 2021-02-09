Иран не рассчитывает, что с приходом Байдена давление США прекратится

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Тегеран не ожидает, что с приходом на пост президента США Джо Байдена решатся экономические проблемы Ирана, вызванные санкционным давлением Вашингтона. Об этом заявил во вторник председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

Он подчеркнул, что после достижения в 2015 году договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе ожидалось, что Иран пойдет по "гладкому пути" экономического развития, но этого не произошло, поскольку при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа давление на Исламскую Республику усилилось вдвое.

"Мы не ожидаем, что экономические проблемы Ирана с приходом Байдена в США снимутся", - сказал он.

Вместе с тем Галибаф отметил, что хотя рестрикции нанесли урон иранской экономике, она по-прежнему имеет мощные возможности и движется в направлении восстановления и реабилитации.

Предыдущий президент США Трамп принял в 2018 году решение о выходе из ядерной сделки с Тегераном, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Новый хозяин Белого дома демократ Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД. Однако пока Вашингтон не спешит делать никаких практических шагов в этом направлении.