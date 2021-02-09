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Генсек НАТО объяснил усиление присутствия альянса в Черном море

Этот регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО, отметил Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/DIDIER LEBRUN/POOL
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/DIDIER LEBRUN/POOL

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Регион Черного моря представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО, в связи с чем альянс и увеличил там свое присутствие. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров", - сказал он, подчеркнув, что альянс, в частности, работает в регионе с Украиной.

Ранее, 29 января, американское посольство на Украине сообщило, что эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели операцию в Черном море.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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