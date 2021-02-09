Педерсен планирует принять участие во встрече астанинского формата по Сирии в Сочи

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие во встрече в астанинском формате (Россия, Турция, Иран) по сирийскому урегулированию, которая пройдет 16-17 февраля в Сочи.

"Да, если позволят коронавирусные ограничения, я планирую присутствовать на предстоящей встрече астанинской группы в Сочи", - сказал он во вторник в ходе видеоконференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Педерсен также выразил разочарование ходом дискуссий в Конституционном комитете Сирии, пятая встреча которого завершилась в Женеве. Согласно опубликованному 1 февраля сообщению МИД РФ, гаранты астанинского процесса обсудят работу Конституционного комитета, который "должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов".

"Я поделился с Советом своей оценкой, что пятая сессия Конституционного комитета была упущенной возможностью и разочарованием", - отметил Педерсен. Он сообщил, что "обсудил с Советом действия по изменению текущей работы комитета".

По словам эмиссара ООН, "четкого плана действий на будущее пока нет". "Одна из сторон предлагает продолжать действовать по-прежнему, а вторая - принципиально изменить подход к частоте и продолжительности встреч", - информировал он.

"На встрече Совета я подчеркнул необходимость конструктивного международного взаимодействия по Сирии. Я уверен, что без него маловероятно достичь подвижек как на конституционном, так и на других треках урегулирования", - добавил дипломат.