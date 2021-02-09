Премьер Греции объявил о закрытии школ и промтоварных магазинов в Афинах и области

АФИНЫ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил во вторник вечером в телеобращении о закрытии школ и других учебных заведений, а также промтоварных магазинов в Афинах и центральной области Аттика в связи с увеличением в этом регионе числа случаев заражения коронавирусом. Трансляцию его выступления вел греческий телеканал ERT .

По словам премьера, "с 11 до 28 февраля в Аттике будут закрыты все виды образовательных учреждений, учебный процесс продолжится в удаленной форме, закрываются все виды розничной [промтоварной] торговли". Более конкретно меры будут изложены компетентными чиновниками в среду, сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что ранее его проинформировали о предложениях экспертного комитета и он хотел лично огласить решение по новым мерам, объяснив причины, которые к нему привели. "<...> перед лицом такого динамично развивающегося явления (распространения коронавируса - прим. ТАСС) мы сделали выбор в пользу регулярного пересмотра и гибкой адаптации мер в зависимости от реальной ситуации", - сказал Мицотакис, подчеркнув, что "цель - всегда быть на шаг впереди вируса". "И эта тактика привела к карантину в январе", - пояснил он.

Однако, по словам главы правительства, опасность вновь появилась на горизонте. "Не в виде тысяч заболевших и умерших, как в других странах Европы, а в виде двух фактов, которые нас сильно беспокоят. С одной стороны, это рост числа госпитализаций в Аттике, где постепенно заполняются больными медицинские учреждения. С другой стороны, это мутации вируса, которые, кажется, ускоряют его распространение. Мы могли бы подождать еще несколько дней, но уже раздался первый звонок, и мы научились работать, чтобы предотвращать проблемы, чтобы спасать жизни", - сказал премьер.

Мицотакис подчеркнул, что предпосылкой для развития Греции является здоровье ее жителей, которые должны теперь защищаться от вируса перед окончательной победой вакцинации. "Поэтому, основываясь на новых данных, я беру на себя ответственность за дополнительные меры по охране общественного здоровья", - сказал он, объявив о закрытии до 28 февраля всех форм розничной торговли и учебных заведений всех уровней в Аттике. Глава правительства также отметил важность борьбы с распространением коронавируса для сохранения экономики страны, упомянув о финансовой помощи компаниям, приостанавливающим работу, продлении пособий по безработице и приостановке выплаты долгов государству и страховым фондам.

В заключение Мицотакис снова призвал граждан сохранять единство и защитить себя и своих близких. "Скоро в стране число сделанных прививок достигнет 500 тыс. Вторую часть прививки продолжают делать пожилым людям и медицинским работникам, скоро вакцинация распространится и на другие категории граждан. И поставки вакцин в ближайшем будущем также будут быстро расти", - сказал премьер.

Карантин в Греции

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. В стране не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные клубы, танцевальные клубы и другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять по заказам на дом. Продлен комендантский час, действующий в большинстве районов страны с 21:00 до 05:00 (с 22:00 до 06:00 мск). В Афинах, Салониках, на полуострове Халкидики и в других "красных" зонах у комендантского часа в рабочие дни такой же интервал, а по субботам и воскресеньям он действует с 18:00 (с 19:00 мск). Сохраняется запрет на выезд за пределы области проживания. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице.

Максимум суточного прироста случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). По данным на вторник, общее число инфицированных коронавирусом достигло 166 067, всего умерли 6 017 человек.