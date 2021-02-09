ОБСЕ: обвинения в фальсификации выборов в США снизили уровень доверия избирателей

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало во вторник доклад по итогам состоявшихся в ноябре прошлого года всеобщих выборов в США. Наблюдатели пришли к выводу, что в целом выборы были организованы хорошо, но заявления об их фальсификации снизили уровень доверия избирателей.

"Всеобщие выборы в США были высококонкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовую неопределенность и материально-технические проблемы в условиях пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Агрессивная риторика и необоснованные заявления о фальсификации выборов снизили доверие общественности к этому процессу. Однако формальные процедуры, установленные в преддверии выборов, наряду с активной гражданской активностью, привели к высокому участию избирателей, несмотря на многочисленные проблемы", - указало БДИПЧ.

В докладе содержится 38 рекомендаций по улучшению проведения выборов в США и поддержке усилий страны по приведению их в соответствие с обязательствами ОБСЕ, а также другими международными обязательствами и стандартами демократических выборов.

В частности, БДИПЧ рекомендует американским властям пересмотреть систему коллегий выборщиков с целью обеспечения соблюдения принципа равенства, ввести гарантии для предотвращения правовых изменений, которые могут носить дискриминационный характер или оказывать негативное воздействие на расовые и языковые меньшинства, обеспечить, чтобы все, имеющие уголовную судимость, восстановили свои избирательные права после отбытия наказания.

Среди других рекомендаций в БДИПЧ отметили сокращение числа избирателей, которые остаются незарегистрированными, обеспечение равного доступа к требованиям идентификации избирателей, создание правил основных избирательных процедур на федеральном уровне, включая сроки регистрации избирателей, сроки и процедуры досрочного голосования, права наблюдателей и сроки урегулирования исков, обеспечение доступа международных и гражданских наблюдателей на все этапы избирательного процесса.

Помимо этого, БДИПЧ обратилось к государственным должностным лицам, политическим партиям, их кандидатам и сторонникам с просьбой воздерживаться от использования подстрекательской или дискриминационной риторики. Также, по мнению наблюдателей ОБСЕ, в США необходима ратификация Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах инвалидов в целях более эффективной защиты и поощрения избирательных прав.