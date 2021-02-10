США заявили, что выступают за прямой диалог Индии и КНР, но будут "поддерживать друзей"

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация выступает за прямой диалог Нью-Дели и Пекина с целью урегулирования территориального спора в Ладакхе, но намерена "поддерживать друзей" и считает, что Китай пытается запугивать своих соседей. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы обращаем внимание на продолжающиеся переговоры между правительствами Индии и Китая, и мы продолжаем поддерживать [их] прямой диалог и мирное урегулирование этих пограничных споров", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы обеспокоены моделью поведения Пекина <...>", - сказал Прайс. Он утверждал, что эта модель заключается "в попытке запугать соседей". "Как всегда, мы (Соединенные Штаты - прим. ТАСС) будем поддерживать друзей, партнеров и союзников, чтобы продвигать общее процветание, безопасность и ценности в регионах Индийского и Тихого океанов - в данном конкретном случае", - отметил дипломат.

В мае и июне 2020 года в Ладакхе произошли столкновения китайских и индийских солдат. В них погибли не менее 20 военнослужащих Индии и около 45 китайских военных. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили концентрацию своих войск в этом районе, численность которых у каждой из сторон достигает около 50 тыс. человек. Как сообщила в понедельник газета The Hindustan Times, Китай перебросили в зону Восточного Ладакха на линии действительного контроля дополнительные вооружения, включая ракеты, артиллерию и бронетехнику.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории индийского приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели в свою очередь считает, что КНР "незаконно оккупирует" более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир (в августе 2019 года штат Джамму и Кашмир был упразднен, на его месте правительство Индии создало две союзные территории: Джамму и Кашмир, Ладакх).