В США начало суда над бывшим заместителем директора "Военторга" наметили на 29 марта

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа Северной Каролины запланировал на 29 марта начало разбирательства по существу дела бывшего заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа, которого власти США обвиняют в ряде преступлений. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу данного суда.

Согласно постановлению суда, 29 марта начнется процесс подбора жюри присяжных. Стороны должны представить свои рекомендации относительно этой процедуры не позже 22 марта. Защита ранее направила в суд ходатайство о переносе начала разбирательства дела по существу с февраля на март. Адвокаты отмечали, что из-за пандемии у них возникли затруднения, касающиеся подготовки к процессу.

Ожидается, что на суде будут рассмотрены обвинения в отношении Тейфа, касающиеся нарушений при хранении огнестрельного оружия, сговора с целью организовать заказное убийство, а также попытки дать взятку должностному лицу.

Родившийся в Белорусской ССР Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материал делам, у него была недвижимость в штате Северная Каролина. Тейф был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с супругой предстал перед судом в городе Роли (Северная Каролина). Татьяна Тейф была названа одним из соучастников бывшего заместителя директора "Военторга". Им, а также еще трем лицам, в частности, инкриминируются сговор с целью легализации преступно нажитых средств, соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления о себе ложных данных.

Обвинительное заключение касается деяний, совершенных в период между 2010-м и 2012-м годом, когда "Леонид Тейф являлся заместителем директора "Военторга", компании, которая по контракту с Министерством обороны России обеспечивает российские вооруженные силы товарами и услугами". По данным американских властей, он с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, превысила $150 млн, уточнила прокуратура. По ее версии, часть этих денег была размещена на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США. Тейфу в случае признания виновным грозит 20 лет тюрьмы.