Экс-глава аппарата Белого дома назвал неконституционной процедуру импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома при республиканце Дональде Трампе Марк Медоуз во вторник назвал неконституционной процедуру импичмента экс-президента. Он пообщался с журналистами в Сенате Конгресса США, где проходит второй процесс импичмента в отношении экс-главы государства.

Доводы, с которыми выступили обвинители из Палаты представителей Конгресса, Медоуз назвал "в значительной степени ожидаемыми". "Трудно найти убедительные аргументы, когда у вас неконституционный процесс", - подчеркнул он.

Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома рассказал, что будет "периодически" появляться в Сенате во время процесса импичмента, чтобы встретиться с адвокатами экс-главы государства. Он добавил, что "на регулярной основе" общается с Трампом, но еще не обсуждал с ним доводы обвинителей.

Не желают видеть Трампа президентом

Во вторник во время своей 48-минутной речи адвокат бывшего американского лидера Брюс Кастор заявил, что причина инициированной демократами процедуры импичмента заключается в том, чтобы помешать республиканцу снова баллотироваться на пост президента. "Мы действительно здесь, потому что большинство в [контролируемой демократами] Палате представителей не желает видеть в будущем Дональда Трампа своим политическим соперником. Это настоящая причина, по которой мы здесь, и именно поэтому они должны преодолеть юридические препятствия, которые они не могут преодолеть", - считает юрист.

Он выступил против того, чтобы наказать бывшего президента за его "свободное и энергичное политическое выступление". Кастор сказал, что только Сенат может остановить "ожесточенные распри" в стране, и назвал процедуру импичмента "нападением на конституцию".