Адвокаты Трампа упрекнули обвинение в отсылке к прецедентам времен Британской империи

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Защита Дональда Трампа на процессе по его импичменту в Сенате Конгресса США упрекнула сторону обвинения в том, что она, пытаясь обосновать законность отстранения от должности уже бывшего президента, фактически ссылается на прецеденты времен Британской империи, из состава которой вышли североамериканские колонии. Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа ведут во вторник американские телеканалы.

В начале заседания обвинитель от Палаты представителей демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд) выступил с опровержением аргументов защиты Трампа о том, что процедура импичмента не может быть применена к человеку, который уже не занимает никакую государственную должность. При этом он сослался на прецеденты из британской истории, в том числе на процедуру импичмента, которой был подвергнут еще в XVIII веке бывший губернатор британских владений в Индии Уоррен Гастингс. "Первый пример - из английской истории, и он имеет значение, потому что, как писал [Александр] Гамильтон (один из отцов-основателей США - прим. ТАСС), Англия стала моделью, из которой была позаимствовала идея этих институтов. И любому, кто знаком с этой историей, становится сразу же ясно, что бывшие официальные лица могут быть привлечены к ответственности за нарушения, совершенные ими в момент нахождения на посту", - заявил Раскин.

"Я поверить не могу, что это люди приводят в пример то, что происходило до революции (Войны за независимость США - прим. ТАСС), как будто это каким-то образом имеет для нас значение. Мы покинули британскую систему. Если уж мы действительно будем задействовать дореволюционную историю Великобритании, то в таком случае прецедент таков: у нас есть парламент, и у нас есть король. Такой прецедент нам нужен?" - возразил адвокат бывшего американского лидера Брюс Кастор.