CNN: Трамп недоволен выступлением его адвокатов на заседании по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп недоволен тем, как его адвокаты выступили на начальном этапе процесса по импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN .

По словам его источников, экс-глава администрации США особенно раздражен работой адвоката Брюса Кастора и "почти кричал" на него. Юрист выступил с 48-минутной речью, в которой изложил некоторые аргументы защиты.

Источники телеканала утверждают, что многие республиканцы посчитали изложенные юристами Трампа доводы излишне запутанными и невнятными.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.