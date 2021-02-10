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Белый дом подтвердил предстоящую отставку назначенных при Трампе прокуроров

По данным телекомпании CNN, министерство юстиции потребует отставки 56 сотрудников

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация США намерена работать с Сенатом Конгресса по утверждению новых федеральных прокуроров, которые придут на смену назначенным при бывшем президенте Дональде Трампе сотрудникам. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы намерены работать с Сенатом, чтобы оперативно заполнить освободившиеся должности в ближайшие недели", - сказала она. В министерстве юстиции ранее заявили, что "начали процесс передачи полномочий прокурорам".

По данным телекомпании CNN, ведомство потребует отставки 56 служителей юстиции. При этом перестановки не коснутся прокуроров штатов Делавэр и Коннектикут Дэвида Вайса и Джона Дарема, проводящих расследования, начатые при прежней администрации. Вайс, в частности, осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера. Дарем по поручению бывшего министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра с мая 2019 года проводит проверку обстоятельств осуществления американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа во время предыдущей предвыборной кампании.

На вопрос, почему Дарем и Вайс останутся на своих должностях, Псаки ответила: "Президент ясно заявил, что хочет восстановить независимость министерства юстиции, освободить его от любого неправомерного политического влияния". На уточнение, обсуждал ли Байден с кем-либо ситуацию с этими прокурорами, пресс-секретарь прямого ответа не дала, повторив, что решение оставить их в должности "идет в русле обещания сохранить независимость ведомства".

В Минюсте при этом отметили, что ранее в этом году почти все назначенные Трампом сотрудники подали в отставку. Такая практика является обычной при смене администраций. Так, с приходом в Белый дом Трампа было предписано подать в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным бывшим президентом Бараком Обамой.

Теги
СШАПсаки, ДженТрамп, Дональд
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