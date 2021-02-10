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Белоруссия просит РФ выдать обвиняемого в сопротивлении милиции в ходе протестов

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии направила в Генеральную прокуратуру РФ просьбу об экстрадиции Алексея Кудина, обвиняемого в сопротивлении сотруднику милиции во время несанкционированной акции после президентских выборов. Об этом сообщили в среду в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Белоруссии.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности", - отмечается в сообщении ведомства.

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