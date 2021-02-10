Премьер Сербии пожаловалась на несправедливое отношение по вопросу вступления в ЕС

БЕЛГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Сербия не заслуживает тех решений, которые были приняты в минувшем году в Брюсселе по вопросу ее вступления в Европейский союз. Об этом заявила в среду премьер Сербии Ана Брнабич в ходе совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

"Заслужила ли Сербия, чтобы в прошлом году для нее не открыли ни одну главу по вступлению? Абсолютно нет, думаю, что это не было хорошим решением, думаю, это не было честным решением, которое отразило бы все то, что мы сделали. Но ситуация такая, какая есть. Мы продолжим реформы, которые в первую очередь важны для нас и наших граждан на европейском пути", - заявила премьер.

По словам Брнабич, Чехия также недовольна скоростью евроинтеграции Сербии. В то же время она отметила отличное сотрудничества Белграда с Прагой по вопросу вступления Сербии в ЕС.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Сербию на европейском пути.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией.