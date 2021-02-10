Журналисты "Белсата" получили по 10 и 15 суток административного ареста

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Минский суд назначил журналистам польского телеканала "Белсат" Любови Луневой и Дмитрию Солтану 10 и 15 суток административного ареста соответственно. Об этом сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Журналистам "Белсата" Любови Луневой и Дмитрию Солтану [видеооператор] присудили административный арест на 10 и 15 суток по статье 17.1 ("мелкое хулиганство")", - указали в БАЖ.

Ранее сообщалось, что журналистов задержали сотрудники РУВД Советского района, когда они проводили опрос минчан около здания Белгосфилармонии, затем отправили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Около двух месяцев назад Луневу уже задерживали и штрафовали "за участие в массовой несанкционированной акции".

9 февраля в суде Фрунзенского района Минска прошло первое заседание по делу других журналистов телеканала "Белсат" Екатерины Бахваловой (Андреевой) и Дарьи Чульцовой, которые были задержаны еще 15 ноября прошлого года. Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата", не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозит до трех лет лишения свободы. Бахвалова и Чульцова отказались признавать свою вину.