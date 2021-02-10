Белый дом заявил об отсутствии "упреждающих шагов" в ситуации с TikTok

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Белый дом не предпринимал каких-либо новых "упреждающих шагов" в ситуации с продажей американского сегмента социальной сети TikTok, обзор продолжается, конкретные временные рамки для него не установлены. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки.

Ранее в среду газета WSJ сообщила, что продажа принадлежащей китайской ByteDance TikTok компаниям Oracle и Walmart отложена на неопределенный срок. Как утверждало издание, это связано с тем, что президент США в настоящее время пересматривает шаги своего предшественника Дональда Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.

Во время брифинга Псаки попросили прокомментировать эту информацию. "Было бы неверно предполагать, что со стороны <...> Белого дома есть какой-то новый упреждающий шаг. Похоже, имело место соединение двух текущих процессов: один [идет] через суды, а другой - через CFIUS (Комитет по иностранным инвестициям США), который идет через Минфин", - ответила пресс-секретарь Белого дома. "Конечно, я не буду <...> комментировать эти текущие обзоры, но я подчеркну, что это разные процессы. В целом я отмечу, что мы, как уже говорилось, всесторонне оцениваем риски <...> для американских данных, в том числе со стороны TikTok, мы будем отвечать на них решительно и эффективно, но если у нас будут новости, о которых можно объявить, то мы о них объявим, так что я бы не воспринимала это как новый шаг", - продолжила Псаки.

Тогда журналист попросил уточнить, есть ли какие-то установленные временные рамки для проведения указанного обзора. "У меня нет для вас графика. Это широкий обзор, который выходит за рамки TikTok", - ответила Псаки.

14 августа прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории Соединенных Штатов. В документе говорилось, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) Комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance и ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в стране. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

19 сентября 2020 года Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.