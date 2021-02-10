Белый дом пока не сообщает о новых вариантах действий по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США по-прежнему настаивают на том, чтобы Иран первым возобновил полное соблюдение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что вашингтонская администрация изучает целый ряд идей относительно "восстановления" СВПД. По сведениям Reuters, один из рассматриваемых вариантов предполагает "небольшие шаги" как со стороны Ирана, так и со стороны Вашингтона, которые помогут "выиграть время", не дожидаясь возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках ядерной сделки. Источники агентства при этом отметили, что никаких решений пока не принято, а заявленная позиция остается прежней: по мнению Вашингтона, Иран первым должен вернуться к полному соблюдению СВПД.

Во время брифинга Псаки попросили прокомментировать эту информацию. "С точки зрения дополнительных шагов, находящихся на рассмотрении, у меня нет никаких новостей на этот счет", - ответила Псаки. "[Точка зрения президента США Джо Байдена заключается в том, что] для продвижения вперед Ирану необходимо соблюдать основные принципы СВПД", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Схожее заявление сделал позднее на брифинге и руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Его, в частности, спросили, планируют ли США какие-либо действия, чтобы предотвратить ограничение Ираном доступа на свои ядерные объекты наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после 21 февраля. "Без сомнений, мы слышали эти заявления из Ирана. <...> Мы не будем, по крайней мере сейчас, распространяться о каких-либо мерах, которые могут быть предметом обсуждений", - ответил Прайс.

"Я скажу, что 21 или 22 февраля предложение, предполагаю, все еще будет актуально: если Иран возобновит полное соблюдение СВПД, США будут готовы идти по этому дипломатическому пути. <...> Это предложение актуально уже какое-то время, мы ясно дали это понять. Сейчас мы находимся в процессе участия в этих консультациях с партнерами и союзниками, с членами Конгресса по вопросу конкретного пути вперед", - добавил представитель Госдепа.

Ранее власти Ирана заявили, что если до 21 февраля западные страны не обеспечат соблюдение положений ядерной сделки, то Иран откажется от соблюдения дополнительного протокола МАГАТЭ, что может дать Тегерану право полностью запретить доступ наблюдателей агентства к своим ядерным объектам. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Си-эн-эн уточнил, что Тегеран может сократить, но не будет полностью блокировать доступ МАГАТЭ.

Ситуация с СВПД

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейские, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.

Ранее Прайс заявлял, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока те первыми не сделают шаги по выполнению СВПД. Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези при этом подчеркивал, что Тегеран отвергает призыв США вернуться к плану, поскольку он, в отличие от Вашингтона, из него не выходил.