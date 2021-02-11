Обвинитель заявил, что Трамп ради сохранения у власти запугивал членов собственной партии

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп ради утверждения своей победы на прошедших в стране выборах запугивал не только политических противников, но и членов собственной партии, в том числе сенаторов-республиканцев. Такую позицию выразил в среду на процессе импичмента в Сенате Конгресса США обвинитель от Палаты представителей Тед Лью (демократ от штата Калифорния).

Обращаясь к сенаторам, которые на процессе по импичменту выступают в качестве присяжных, представитель стороны обвинения акцентировал внимание на том, что бывший президент фактически пытался запугать их самих, в том числе и сенаторов-республиканцев, стараясь убедить их не утверждать победу своего противника демократа Джо Байдена на прошедших выборах.

"Президент Трамп совершал нападки на сенаторов и членов Конгресса в соцсетях, называя их жалкими из-за того, что они, цитирую, позволили украсть у них выборы", - заявил Лью. "Он высмеивал некоторых членов Республиканской партии <...>, называя их слабыми и неэффективными защитниками страны, потому что они не делали вид, что он выиграл [выборы], когда на самом деле он их проиграл", - добавил он.

"Президент нападал не просто на одного или двух людей, на демократов вроде меня, он нападал на вас, на сенаторов-демократов и сенаторов-республиканцев, он нападал на всех нас, точно так же, как и толпа, [напавшая на Конгресс] по его указанию", - утверждал обвинитель.

"Это четкая угроза любому, кто не хотел помогать ему пересмотреть результаты выборов. Любой, кто выступал против президента, стал для него врагом", - отметил Лью. Он также обратил внимание на то, что Трамп в своих сообщениях в Twitter указывал конкретные имена республиканцев, поведением которых он недоволен, провоцируя тем самым возмущение против них со стороны рядовых членов партии и ставя их под угрозу. В частности, в сообщениях Трампа фигурировали имена лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, республиканцев Джона Корнина, Джона Тьюна и некоторых других.

В среду в Сенате свои доводы приводит сторона обвинения. На это ей отведено не более восьми часов из 16, которые в целом имеются у нее на изложение своей позиции в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. В четверг, как ожидается, их выступление продолжится. Затем свои аргументы будет приводить защита.

Импичмент Трампа

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ ранее был передан в Сенат, и во вторник в верхней палате начался процесс в рамках импичмента. Члены Палаты представителей на нем выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности.

Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. Эксперты считают, что у правящей партии это вряд ли получится. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, необходимо простое большинство членов верхней палаты.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.