Парламент Молдавии рассмотрит программу и состав нового правительства

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии рассмотрит на пленарном заседании в четверг программу и состав правительства Натальи Гаврилицы, которую выдвинула на этот пост президент страны Майя Санду.

Ранее Гаврилица занимала пост министра финансов в кабинете Санду, который просуществовал пять месяцев. Сейчас она работает вице-председателем учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС). Гаврилица уже заявила, что в своем выступлении перед депутатами потребует распустить нынешний состав законодательного органа, чего добивается ПДС.

Необходимость досрочных выборов признают и другие крупные партии, однако ПДС желает провести их как можно быстрее, чтобы улучшить свое представительство в парламенте после победы на президентских выборах. Гаврилица рассчитывает, что депутаты отклонят ее кандидатуру, а при повторном отказе президент страны получит право инициировать роспуск парламента.

При этом оппоненты ПДС указывают, что новая избирательная кампания и правительство с ограниченными полномочиями только усугубят экономическую ситуацию в стране и не позволят должным образом отвечать на вызовы пандемии. Так, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон предлагал ПДС сформировать переходное правительство и только после этого идти на досрочные выборы, но это предложение было отклонено. Тогда Додон пошел на уступки, заверив, что социалисты, которые насчитывают 37 депутатов в 101-местном парламенте, не станут голосовать за правительство Гаврилицы. Вместе с 15 голосами ПДС они формируют большинство, которое сможет отклонить эту кандидатуру, а также спровоцировать роспуск парламента.

Программа правительства

Вместе с тем Гаврилица сообщила, что готова к сценарию, при котором ей придется возглавить кабмин. По ее словам, в этом случае она "сосредоточится на управлении экономическим кризисом и пандемией, очистке госучреждений от коррумпированных чиновников и подготовке к досрочным выборам". Во внешней политике новое правительство планирует активизировать взаимодействие с ЕС во всех областях, развивать отношения стратегического партнерства с США, Румынией и Украиной, а в отношениях с Россией - поддерживать "позитивный, уважительный и прагматичный" диалог.

В состав нового кабинета могут войти представители и сторонники ПДС. Так, вице-премьером предлагается назначить экс-министра обороны Виорела Чиботару, который также является соучредителем информационного центра НАТО в Молдавии, на пост главы Минэкономики предложен генсек администрации президента Андрей Спыну, на пост главы МИД - вице-спикер парламента от ПДС Михай Попшой, на пост главы Минюста - вице-председатель ПДС Сергей Литвиненко, на пост главы Минздрава - советник президента Алла Немеренко, на пост министра внутренних дел - советник президента Анна Ревенко.

Ситуация в стране

Молдавия - парламентская республика, где кабинет утверждается большинством депутатов. В декабре премьер Ион Кику, которого поддерживала ПСРМ, подал в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и распустить парламент, на чем настаивала оппозиция после победы Санду на президентских выборах. Согласно опросам общественного мнения, в новый парламент уверенно пройдут ПДС и ПСРМ, однако никто из них не сможет взять большинство. Шансы есть также у партии "Шор" и "Нашей партии", с которыми вероятно будут вестись переговоры о формировании большинства, так как проевропейская ПДС отказывается от сотрудничества с ПСРМ, выступающей за восстановление отношений с Россией.

Согласно конституции, парламент Молдавии может быть распущен только в двух случаях: если депутаты не смогут утвердить новое правительство или три месяца не будут выполнять законотворческие функции. Если кандидатуру Гаврилицы отклонят, то президент должна будет выдвинуть еще одну кандидатуру. В случае повторного отказа глава республики вправе инициировать роспуск законодательного органа. Многие эксперты отмечают, что часть законодателей не желает досрочных выборов, так как, согласно опросам, не пройдет в новый состав парламента.