Греция настаивает на решении кипрской проблемы на основе резолюций СБ ООН

АФИНЫ, 11 февраля. /ТАСС/. Греция настаивает на воссоединении Кипра на основе резолюций СБ ООН о двухобщинной и двузональной федерации. Об этом Мицотакис заявил в интервью греческому телеканалу Skai, которое транслировалось в среду вечером.

По словам премьера, позиция Греции и Кипра о пути урегулирования кипрской проблемы поддерживается международным сообществом. "Это говорим не одни мы, а все - есть решения СБ ООН, есть мнение Европейского союза, существуют установленные рамки: это - двухобщинная, двузональная федерация. Можно обсуждать степени автономии, которые будут существовать в этой схеме, но это рамки, от которых мы не можем отклоняться", - сказал Мицотакис.

"Когда соберется пятисторонняя встреча [по кипрскому урегулированию] с наблюдателем от Европейского союза, то я считаю, что они начнут с этих рамок, и в этих рамках они должны продвигаться, - продолжил премьер. - Это то, что говорю не только я, это говорят все, кроме Турции и турок-киприотов".

По сообщениям греческих СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что создание двух государств на Кипре является единственным путем урегулирования кризиса на острове. "У нас не осталось иного решения, кроме как поддержки принципа двух государств на Кипре. Хотят они этого, или нет", - сказал Эрдоган.

8 февраля в ходе визита Мицотакиса на Кипр Афины и Никосия согласовали позиции двух стран в преддверии неофициального саммита по кипрскому урегулированию, который собирается организовать в марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил после встречи с Мицотакисом, что обе страны "выражают полную готовность участвовать в неформальной встрече". При этом лидер греко-киприотов подчеркнул, что в решении проблемы нельзя отклоняться от соответствующих резолюций и решений Совета Безопасности, а также от европейских принципов и ценностей. Анастасиадис также сказал, что воссоединение острова должно выстраиваться на базе отмены изжившей себя системы гарантий кипрской безопасности и вывода с острова оккупационных войск Турции.

Позиция официальной Анкары и президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара в отношении формата кипрского урегулирования совершенно иная и состоит в том, что международному сообществу необходимо признать фактическое существование на острове двух раздельных государств. Так, 26 января в разговоре с Гутерришем лидер турок-киприотов заявил, что "справедливый, реалистичный и устойчивый компромисс должен быть основан на суверенном равенстве и сотрудничестве двух государств с равным международным статусом".

Саммит по Кипру

В предстоящем саммите по кипрскому урегулированию собираются принять участие лидеры греческой и турецкой общин острова, главы МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра, а также генсек ООН. Задача форума - согласовать круг вопросов для будущих межобщинных переговоров, к которым впоследствии должны будут приступить Анастасиадис и Татар.

Точное время и место проведения саммита пока не определено: изначально планировалось, что он пройдет в первой неделе марта в поместье Гринтри неподалеку от Нью-Йорка, однако тяжелая эпидемическая обстановка в США может воспрепятствовать этим планам. Кипрские СМИ на прошлой неделе сообщали о возможности переноса встречи в один из европейских городов, в частности в Женеву.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.