Сенатор США заверил Трампа, что его оправдают в рамках процесса импичмента

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил в среду, что разговаривал с экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом и заверил его в том, что тот будет оправдан по итогам процесса импичмента в верхней палате Конгресса.

В беседе с журналистами в американском законодательном органе один из ближайших соратников бывшего главы государства Грэм рассказал, что позвонил Трампу во вторник вечером. "Я заверил [бывшего] президента, что дело будет закрыто. Сейчас это всего лишь вопрос вынесения окончательного решения", - отметил он.

Законодатель также выразил надежду, что защищающие на процессе Трампа адвокаты "добьются большего успеха, смогут добиться большего". Он добавил, что бывший американский лидер не был разочарован выступлением своих юристов, как о том ранее сообщили американские СМИ. "Нет, не особо, - отметил Грэм, отвечая на вопрос о том, был ли Трамп недоволен своими адвокатами. - В основном мы говорили о голосовании, и я сказал, что у нас было 44 человека, которые заявили, что это неконституционно".

Во вторник 56 сенаторов проголосовали за то, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 республиканца высказались против. При этом шесть однопартийцев экс-главы государства присоединились к 50 демократам. Грэм считает, что не все из них поддержат импичмент. "Думаю, число голосов в поддержку того, чтобы оправдать [экс-президента], вероятно, будет больше 44", - добавил он.

Американские комментаторы практически уверены, что бывшего американского лидера вновь оправдают. Для импичмента Трампа необходимо, чтобы за это проголосовали 67 сенаторов из 100. Согласно оценке большинства американских СМИ, практически исключено, что достаточное число голосов будет получено.

В свою очередь, в среду проголосовавшая за конституционность процесса сенатор Лиза Мурковски (республиканец, от штата Аляска) назвала представленные обвинителями из Палаты представителей Конгресса доказательства "тревожными" и "довольно убедительными". "Доказательства, которые были представлены к настоящему моменту, довольно убедительны, я просто не понимаю, как Дональд Трамп может быть снова переизбран на пост президента", - подчеркнула она.

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности.