США выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с плюрализмом СМИ в Венгрии

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены в связи с тем, что оппозиционная венгерская радиостанция Klubradio прекращает свое вещание. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы глубоко обеспокоены снижением плюрализма СМИ в Венгрии. Неизбежная потеря лицензии на вещание одной из самых популярных радиостанций страны Klubradio грозит тем, что эфир Венгрии покидает еще один независимый голос. Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность международных защитников свободы прессы и многих венгров в связи с падением плюрализма СМИ в Венгрии", - утверждал дипломат.

По его словам, США "призывают правительство Венгрии способствовать созданию открытой медиасреды". "Соединенные Штаты привержены укреплению наших партнерских отношений с Венгрией, союзником по НАТО, и реализации обязательств администрации [президента США Джо] Байдена по поддержке демократических институтов, прав человека и верховенства закона", - заключил Прайс.

Klubradio прекращает вещание 14 февраля после того, как суд Будапешта отклонил протест компании на принятое в сентябре прошлого года решение Госсовета по надзору за СМИ, который отказался продлевать лицензию радиостанции на радиовещание.