NYT: назначенцы Трампа в Минюсте США мешали расследованию в отношении его адвоката

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США в последние месяцы пребывания Дональда Трампа на посту президента страны предпринимало попытки затруднить расследование в отношении его адвоката Рудольфа Джулиани, которое проводит федеральная прокуратура в Нью-Йорке. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.

По словам источников издания, Минюст США якобы препятствовал следователям в получении ордера, позволяющего им ознакомиться с электронной перепиской юриста, в частности касающейся его деятельности на Украине. По утверждению издания, "политические назначенцы" в министерстве "замедлили расследование" в прошлом году. Их имена и должности не уточняются.

В публикации утверждается, что прокуратура в Нью-Йорке пыталась получить соответствующий ордер летом 2020 года. Этот вопрос следовало согласовать с Министерством юстиции США. По сведениям издания, руководящие сотрудники ведомства выразили обеспокоенность в связи с тем, что ордер будет выдан незадолго перед всеобщими выборами. Они состоялись в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

По словам источников газеты, после выборов прокуратура вновь попыталась получить ордер. Как говорится в материале, "политические назначенцы" в Минюсте США снова препятствовали этому. Они якобы заостряли внимание на том, что Трамп предпринимает попытки оспорить итоги выборов в ряде штатов, а ведущую роль в этом играет Джулиани. По сведениям газеты, многие сотрудники министерства, не относящиеся к числу руководящих, считали попытки получить доступ к электронной переписке адвоката Трампа оправданными.

Как констатирует издание, пока нет информации о том, был ли получен указанный ордер после того, как президентом США стал Байден.

Расследование в отношении Джулиани

Расследование, о котором идет речь, касается деятельности Джулиани на Украине. Прокуратура в Нью-Йорке, как отмечает газета, проверяет, не нарушил ли адвокат закон. Пока нет ясности относительно того, предъявят ли ему какие-либо обвинения.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса США, находившаяся под контролем Демократической партии, в 2019 году объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Как отмечает The New York Times, следователей, в частности, интересует, какие связи имелись между Джулиани и украинским предпринимателем Дмитрием Фирташем. В публикации утверждается, что Джулиани мог пытаться заручиться поддержкой Фирташа в сборе компрометирующих материалов, касающихся Байдена.