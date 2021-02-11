Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии обороноспособность королевства

ТАСС, 11 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили укрепление обороноспособности королевства на фоне обстрела аэропорта города Абха сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Госсекретарь Блинкен осудил атаки хуситов на международный аэропорт в Абхе, в результате которых был задет гражданский авиалайнер. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел [Саудовской Аравии] обсудили совместные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии [с целью отражения] атак на королевство", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдепартамента в среду.

Стороны также обсудили политическое урегулирование конфликта в Йемене, в том числе при посредничестве спецпредставителя США по Йемену Тима Линдеркинга.

В среду командование аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщило о нападении йеменских мятежников на аэропорт в Абхе. Как отмечалось, в результате атаки в аэропорту загорелся гражданский самолет. Пожар был потушен, информация о пострадавших не поступала. Коалиция назвала произошедшее военным преступлением. Как информировал телеканал Al Mayadeen, представитель хуситов подтвердил причастность "Ансар Аллах" к нападению на аэропорт, добавив, что оно послужило "ответом на воздушные бомбардировки и продолжающуюся осаду" Йемена со стороны коалиции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура.