Ким Чен Ын призвал усилить юридический надзор за исполнением госплана

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР и генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын выступил на проходящем в Пхеньяне пленуме ЦК ТПК с докладом. Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), доклад руководителя страны зачитывался в течение трех дней заседаний.

Ким Чен Ын в докладе напомнил о неудовлетворительных экономических показателях республики и призвал усилить юридический контроль за исполнением народохозяйственного плана, в том числе с привлечением народной прокуратуры КНДР. Все учреждения во всех сферах "должны усилить правовую борьбу со всеми видами незаконных действий, проявляющихся в хозяйственной работе".

Руководитель страны особо отметил необходимость принятия новых нормативно-правовых актов, которые позволили бы усовершенствовать работу отраслей народного хозяйства.

Как передает ЦТАК, ответственность за провалы в реализации народохозяйственного плана Ким Чен Ын возложил на местные партийные организации. Согласно докладу генсека ЦК ТПК, партия ответит на это усилением руководства своих ячеек и совершенствованием подходов, что позволит местным организациям "возглавить реализацию народохозяйственных проектов и энергично побуждать массы к выполнению целей". Также ТПК предстоит усилить работу с состоящими в партии государственными служащими.

18 января Верховное народное собрание КНДР приняло новый пятилетний план развития народного хозяйства, выдвинутый Ким Чен Ыном на завершившемся незадолго до этого VIII съезде ТПК. Председатель кабинета министров Ким Док Хун заявил, что при реализации предыдущего плана были допущены "серьезные ошибки". Ким Чен Ын на съезде отмечал, что достигнутые при выполнении предыдущего пятилетнего плана показатели были значительно ниже намеченных почти во всех сферах экономики.

По сообщению ЦТАК, работа пленума продолжается. Свой доклад уже представил председатель кабинета министров Ким Док Хун. Заслушаны доклады о состоянии химической промышленности и работе Центральной прокуратуры страны.