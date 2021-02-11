Лукашенко: Минск готов предоставить площадку для переговоров по вопросам безопасности

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности.

Он отметил, что страна подтверждает неизменную роль "как донора стабильности". "Несмотря ни на что, Европа остается нашим общим домом: никуда от этого не денешься, мы - центр Европы. А Республика Беларусь - [остается] стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями", - сказал президент в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

Вместе с тем Лукашенко выразил мнение, что сейчас идет "борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния", и призвал не верить тем, кто не считает "белорусский вопрос" предметом геополитики. "Несмотря на все недружественные шаги отдельных зарубежных сил я убежден, что путь конфронтации во внешней политике - тупиковый. Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника. Мы осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела так же, как заинтересованы иметь сбалансированные, разнообразные связи с внешним миром, прежде всего экономические", - подчеркнул он.

Лукашенко также выразил уверенность, что СНГ не теряет свою актуальность, несмотря на имеющиеся сложности.

"Содружество Независимых Государств, несмотря на объективные сложности, полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация", - сказал он.

По его словам, СНГ понесла большие потери с выходом Украины из объединения. "Но мы надеемся, что Украина к нам вернется", - добавил Лукашенко.

"Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным - развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году", - заключил белорусский президент.