В Минске не зафиксировали инцидентов во время Всебелорусского народного собрания

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Обстановка в Минске, где проходит Всебелорусское народное собрание (ВНС), а оппоненты власти призывают выйти на акции протеста, в целом спокойная, если не считать нескольких сообщений о минировании зданий. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в четверг.

"Обстановка в Минске сейчас спокойная, контролируемая, инцидентов и происшествий не зафиксировано", - отметила она. В то же время, по ее словам, в течение дня поступило несколько сообщений о минировании ряда зданий в столице, информация проверяется.

Представитель ГУВД напомнила, что милиция в дни проведения Всебелорусского народного собрания несет службу в усиленном режиме.

Вместе с тем по призыву оппозиции отдельные группы граждан в отдаленных от центра районах днем вышли с плакатами и транспарантами против проведения ВНС, в Telegram-каналах выложили видео зажженных фаеров в цветах бело-красно-белой протестной символики в районе улицы Притыцкого. Пресс-служба управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила о задержании нескольких водителей за "необоснованную подачу звукового сигнала", так как водителей призывали в четверг сигналить по всему городу в знак несогласия с проведением ВНС.

Шестое Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля в Минске с участием более 2,4 тыс. человек. Оппозиция призвала своих сторонников выйти вечером в центр города с протестными акциями, а также выражать свое несогласие с ВНС тем или иным способом в течение дня. Со своей стороны 10 февраля в МВД Белоруссии предупредили, что "не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия".