Кандидат в премьеры Молдавии призвала депутатов не поддерживать ее кабинет

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Кандидат в премьеры Молдавии Наталья Гаврилица, которую выдвинула президент республики Майя Санду, призвала депутатов не поддерживать правительство, состав и программу которого она представила в четверг, и таким образом спровоцировать роспуск парламента.

"Я пришла в парламент не для того, чтобы просить вотум доверия, а для того, чтобы сделать шаг к досрочным выборам. Этот парламент должен быть распущен как можно раньше - за это высказались граждане страны на недавних выборах президента", - сказала Гаврилица, выступая перед депутатами.

Она заявила, что ее кабинет "способен за несколько лет преобразовать Молдавию", однако подавляющую часть своего выступления посвятила не программе правительства, а критике прежнего правительства Иона Кику и парламента. "Вы предали своих избирателей, по три раза перебегая из одной партии в другую, чтобы сохранить себя у кормушки власти", - сказала она, отметив, что главная цель ее правительства - реформа юстиции и борьба с коррупцией.

Председатель парламента Зинаида Гречаный прервала выступление Гаврилицы, предложив сконцентрироваться на программе кабинета. "Вы пришли критиковать депутатов, но они, может быть, захотят утвердить правительство", - сказала она.

Кандидат социалистов

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон подверг критике представленный Гаврилицей кабинет и предложил выдвинуть кандидатом в премьеры экс-министра финансов Мариану Дурлештяну. В ее поддержку, кроме социалистов, у которых 37 из 101 голоса в парламенте, также высказалась группа депутатов "За Молдову", у которой 16 мандатов. Вместе с социалистами у них есть необходимое для поддержки кабинета большинство.

Молдавия - парламентская республика, где кабинет утверждается большинством депутатов, но кандидатуру премьера предлагает президент. В декабре 2020 года премьер Кику, которого поддерживали социалисты, подал в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и распустить парламент, на чем настаивала оппозиция после победы Санду на президентских выборах.

Парламент Молдавии может быть распущен только в двух случаях: если депутаты не смогут утвердить новое правительство или три месяца не будут выполнять законотворческие функции. Если кандидатуру Гаврилицы отклонят, то Санду должна будет выдвинуть еще одну кандидатуру. В случае повторного отказа глава республики вправе инициировать роспуск законодательного органа. Многие эксперты отмечают, что часть депутатов не желает досрочных выборов, так как могут не пройти в новый состав парламента.