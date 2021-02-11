Парламент Молдавии отклонил кандидатуру Гаврилицы на пост премьер-министра

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии отклонил кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра, выдвинутую президентом страны Майей Санду. Такое решение было принято на пленарном заседании в четверг, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.

"Ни одного голоса, ноль", - прокомментировала результаты голосования председатель парламента Зинаида Гречаный.

Ожидалось, что таким способом поддерживающая Санду Партия действия и солидарности и Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) спровоцируют роспуск законодательного органа. Согласно конституции, у парламента есть две попытки утвердить правительство, после провала которых президент вправе инициировать роспуск законодательного органа. Однако в четверг лидер ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон предложил назначить на пост премьер-министра экс-главу Минфина Мариану Дурлештяну. По его словам, она может сформировать переходное правительство, которое будет управлять страной до досрочных выборов.

Согласно конституции, парламент Молдавии может быть распущен только в двух случаях: если депутаты не смогут утвердить новое правительство или три месяца не будут выполнять законотворческие функции.