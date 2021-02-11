Глава МИД Белоруссии заявил о разработке новой внешнеполитической концепции страны

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика разрабатывает новую концепцию внешней политики.

"Мы должны рассматривать свою Беларусь не как что-то между кем-то или чем-то, а как свою землю, свой край, свой берег. Мы здесь живем и прекрасно знаем, как и куда завтра будет вести свою страну. А чтобы внести больше ясности, МИД берет на себя обязательства разработать новую концепцию внешней политики Республики Беларусь", - сказал он, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании.

По мнению министра, Белоруссия способна реализовать многовекторную политику только через национальное единство. "Оппоненты Беларуси полагают, что нашли ее ахиллесову пяту и пытаются сейчас нас разъединить - этого нельзя допустить", - подчеркнул он.

Стремление к нейтралитету

Закрепленное в конституции Белоруссии стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, заявил Макей.

"На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление Белоруссии к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в основной закон нашей страны", - сказал он.

Макей подчеркнул, что Белоруссия находится на "геополитическом разломе между Востоком и Западом", и, по его убеждению, "основная причина событий прошлого года лежит именно в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков".

Как отметил министр, Белоруссия "должна и далее сохранять приверженность многовекторной внешней политике", что, по его словам, "абсолютно соответствует" национальным интересам страны. Говоря о многовекторности, Макей отметил, что, "с учетом аккредитации послов по совместительству, Беларусь представлена сегодня в 114 государствах".