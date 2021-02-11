"Платформа достоинство и правда" выдвинула своего лидера на пост премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Проевропейская партия "Платформа достоинство и правда" предложила президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть кандидатом в премьер-министры своего лидера Андрея Нэстасе. Об этом в четверг на брифинге для журналистов сообщил представляющий платформу вице-председатель парламента Александр Слусарь.

"Депутаты "Платформы достоинство и правда" предлагают кандидатуру Андрея Нэстасе на пост премьер-министра. <…> Просим президента Майю Санду в срочном порядке инициировать консультации с парламентскими партиями по этому вопросу", - сказал он.

Как объяснил присутствовавший на брифинге Нэстасе, проевропейские партии должны воспрепятствовать формированию правительства Марианы Дурлештяну, которую выдвинул в четверг лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон. О поддержке Дурлештяну уже объявили партия "Шор" и группа "Про Молдова", которые вместе с Соцпартией составляют большинство депутатов.

Согласно конституции Молдавии, президент страны выдвигает кандидатуру премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями. На заседании в четверг парламент отклонил кандидатуру Натальи Гаврилицы, выдвинутой на должность премьера президентом страны. После этого у депутатов остается последняя попытка для утверждения кабинета. Если она будет провалена, то президент получит право инициировать роспуск законодательного органа.