Президент Молдавии пригласила депутатов обсудить новую кандидатуру на пост премьера

КИШИНЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду инициирует новые консультации с парламентскими фракциями по вопросу утверждения правительства после сегодняшнего провала кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы республики в Facebook.

"Санду приглашает парламентские фракции на новый раунд консультаций сегодня", - говорится в сообщении.

Согласно конституции Молдавии, президент страны выдвигает кандидатуру в премьеры после консультаций с парламентскими фракциями. На заседании в четверг парламент отклонил кандидатуру Гаврилицы. После этого у депутатов остается последняя попытка для утверждения кабинета. Если она будет провалена, то президент получит право инициировать роспуск законодательного органа.

Сегодня Партия социалистов Республики Молдова объявила о формировании парламентского большинства для утверждения на посту премьера своего кандидата Марианы Дурлештяну. Кроме того, проевропейская "Платформа достоинство и правда" предложила сегодня сформировать правительство во главе со своим лидером Андреем Нэстасе.