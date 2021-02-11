Байден положительно оценил телефонный разговор с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что его двухчасовой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином прошел хорошо. Американский лидер проводит встречу в Белом доме с сенаторами по теме строительства инфраструктуры в стране, видеозапись распространили ведущие американские телеканалы.

"Инфраструктура - это не вопрос демократов или республиканцев, [не бывает] дорог и мостов республиканцев и демократов. Мы можем работать вместе, - сказал он. - Люди ждут от нас действий во многих сферах". "Вчера я говорил по телефону с Си Цзиньпином два часа. Это был хороший разговор, я хорошо его знаю, - отметил Байден. - Мы провели много времени вместе, когда я был вице-президентом. Но если мы не будем двигаться вперед [в плане инфраструктуры], они [Китай] обойдут нас, у них много инициатив".

По его словам, Китай усердно работает в производстве автомобилей с новыми технологиями.

Как сообщила в среду вечером пресс-служба Белого дома, Байден в своем первом на посту президента США телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил с ним борьбу с распространением нового коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире. Кроме того, Байден "выразил обеспокоенность" в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и на Тайване. Председатель КНР, по данным Центрального телевидения Китая, заявил, что конфронтация между двумя странами является катастрофой как для них, так и для всего мира.