Зеленский: Киев расценивает любые обмены пленными вне минского формата как провокацию

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина не признает другие форматы обмена пленными, кроме как "всех на всех" в рамках минских соглашений, и расценивает остальные как провокацию. Об этом заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Донецкую область.

"Все должны понимать, что даже те обмены, которые у нас были, они все идут в соответствующем формате: людей проверяют, есть службы, разведка. Мы должны знать, кто въезжает в нашу страну, и именно поэтому мы признаем тот формат, о котором мы договорились. Любые другие форматы мы считаем провокацией", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский уточнил, что речь идет о том порядке обмена пленными, "который разработан в рамках минских соглашений и согласован на встрече в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция)".