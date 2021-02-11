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Кризис на Украине

Кравчук: план Киева по урегулированию в Донбассе соответствует минским соглашениям

Ранее он сам однако признавал, что в плане не соблюдена очередность выполнения пунктов

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что предложенный Киевом план урегулирования в Донбассе соответствуют минским соглашениям, несмотря на то, что он меняет очередность выполнения пунктов соглашений.

"Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, который полностью соответствует не только духу, но и букве минских соглашений", - утверждал Кравчук, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного шестилетию подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Вместе с тем ранее сам Кравчук признавал, что в плане не соблюдена очередность выполнения пунктов минских соглашений, но, по его словам, в нем отражена украинская позиция. "Наш документ нынешний не соответствуют очередности действий документа, который был принят в Минске в 2015 году и направлен в Совет безопасности ООН, но почти за шесть лет и в Донбассе ситуация изменилась", - пояснил он ранее в интервью ТАСС.

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УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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