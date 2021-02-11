Би-би-си разочарована решением регулятора КНР запретить вещание BBC World News в Китае

ТАСС, 11 февраля. Британская вещательная корпорация Би-би-си разочарована решением китайского регулятора запретить вещание телеканала BBC World News на территории КНР. Об этом говорится в заявлении, распространенном корпорацией в четверг вечером.

"Мы разочарованы тем, что китайские власти приняли решение выбрать такой путь, - говорится в заявлении Би-би-си, текст которого цитирует агентство Reuters. - Би-би-си пользуется наибольшим доверием в мире среди всех вещателей и сообщает о событиях по всему миру честно и беспристрастно, ничего не боясь и никому не отдавая предпочтение".

Ранее Национальное управление радио и телевидения (National Radio and Television Administration, NRTA) Китая сообщило, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине регулятор не примет заявку телеканала на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января Би-би-си опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании и тем самым нарушает законодательство Великобритании.

Противоречия между Великобританий и КНР обострилась и на фоне событий в Гонконге. В этом году Лондон упростил процедуру получения британских виз и гражданства для значительной части населения Гонконга после того, как там был принят закон об обеспечении национальной безопасности. По заверениям властей в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве максимальной меры наказания пожизненное заключение. Ряд стран, включая Соединенное Королевство, подвергли критике действия властей Китая, утверждая, что принятие закона нарушает принцип "одна страна, две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая и пообещали принять жесткие ответные меры против Соединенного Королевства, распространившего на Гонконг эмбарго на поставки вооружений в республику, а также приостановившего действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.