Полиция обвинила главу администрации президента Чехии в нанесении ущерба Евросоюзу

ПРАГА, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция обвинила главу администрации президента Чешской республики Вратислава Минаржа в совершении уголовного преступления, заключающегося в нанесении ущерба финансовым интересам Евросоюза. Об этом сообщило в четверг Чешское радио.

Минарж, согласно полиции, на принадлежащую ему компанию Clever Management в 2011 противозаконно получил дотации в шесть млн крон (около €240 тыс.) из фондов Евросоюза для постройки гостевого дома в местечке Осветиманы в районе города Угерске-Градиште на юго-востоке Чешской республики. Этим он нанес ущерб финансовым интересам ЕС.

Мирарж на сайте Пражского града в четверг подтвердил факт выдвижения против него обвинений. Он опротестовал действия правоохранительных органов, которые охарактеризовал как противоправные.

"С самого начала речь идет об искусственно сконструированном деле с политическим подтекстом. Не позволю себя запугать и для своей защиты использую все возможности, которые мне предоставляет чешская правовая система", - подчеркнул Минарж.

Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек информировал журналистов, что президент Чехии Милош Земан не намерен освобождать Минаржа от должности руководителя своей администрации. "Господин президент чтит принцип презумпции невиновности, который является основополагающим в фундаменте правового государства. Поэтому господин Минарж останется на своем посту", - сказал он.