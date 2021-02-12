Совет ООН по правам человека рассмотрит на спецсессии в Женеве ситуацию в Мьянме

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит в пятницу в Женеве положение в Мьянме, где 1 февраля военные объявили о введении чрезвычайного положения и смещении руководства страны. Специальная сессия на эту тему созвана по просьбе Великобритании и Евросоюза, которые внесли также проект резолюции с призывом восстановления у власти "демократически избранного правительства" и освобождения "всех произвольно задержанных".

Как сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), входящие в СПЧ 47 стран проведут спецсессию на тему "Воздействие кризиса в Мьянме на права человека". Запрос Великобритании и стран ЕС о ее проведении поддержали 19 из 47 государств, входящих в СПЧ. Для положительного решения, согласно правилам процедуры, было необходимо заручиться согласием не менее 16 стран. "Это будет 29-я специальная сессия Совета", - отметили в УВКПЧ.

Согласно повестке дня, на заседании в пятницу выступят заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф, спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс, а также представители государств, включая Мьянму. Во второй половине дня состоится голосование по проекту резолюции.

В этом документе выражена "глубокая обеспокоенность чрезвычайным положением, введенным военными Мьянмы 1 февраля", говорится о необходимости "срочного, немедленного и без каких-либо условий освобождения всех произвольно задержанных". Кроме того, авторы проекта резолюции предлагают призвать военных в Мьянме "воздерживаться от насилия против мирных протестующих", "снять ограничения на интернет, телекоммуникации и социальные сети". К верховному комиссару ООН по правам человека обращена просьба продолжить мониторинг ситуации в Мьянме и информировать о своих выводах участников 46-й и 47-й сессий СПЧ, которые должны пройти соответственно летом и осенью 2021 года.

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН, созданный в 2006 году. Он собирается на регулярные сессии не менее трех раз в год. Спецсессии проводятся при возникновении в правозащитной сфере ситуаций, требующих срочного реагирования. Россия была избрана в состав СПЧ в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

Положение в Мьянме

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Совет Безопасности ООН в заявлении, принятом 4 февраля, выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвал немедленно освободить всех задержанных политических лидеров республики.