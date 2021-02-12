Компания Facebook помогала властям США опознавать участников беспорядков в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Корпорация Facebook оказала содействие правоохранительным органам США в опознании участников беспорядков в центре Вашингтона. Об этом сообщила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, ее слова привело в четверг агентство Bloomberg.

Как она отметила, Facebook помогала следователям, "даже когда нападение завершилось". Бикерт уточнила, что сотрудники компании анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. Как отмечает агентство, в компании заявили, что специализированное программное обеспечение для распознавания лиц в этих целях не применялось. Вместе с тем администрация Facebook удовлетворяла запросы властей США о предоставлении информации.

По словам Бикерт, компания также удаляла сообщения с призывами к новым беспорядкам.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома.