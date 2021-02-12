Чешский парламент не продлил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии в четверг вечером отказалась поддержать предложение правительства республики продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, который был введен в стране 5 октября прошлого года и завершается 14 февраля. За инициативу кабмина, добивавшегося его продления до 16 марта, голосовали 48 из 106 присутствовавших на заседании парламентариев, против - 49. Трансляцию заседания вели местные телеканалы.

Правительственная коалиция, состоящая из возглавляемого премьер-министром Андреем Бабишем политического движения "Акция недовольных граждан" и Чешской социал-демократической партии, не располагает большинством депутатов в нижней палате парламента. В поддержке кабмину недавно отказали коммунисты, на которых он ранее опирался.

Против продления ЧС голосовали депутаты от правых оппозиционных партий. Главными аргументами, которыми оперировали противники режима ЧС, были факты о том, что действующие на его фоне ограничения наносят значительный ущерб национальной экономике, прежде всего - малому и среднему бизнесу, а также необходимость возобновления стандартного учебного процесса в школах и вузах республики. Звучали заявления, что кабмин не справился с эпидемиологической ситуацией в стране.

Грозит коллапс здравоохранения

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный охарактеризовал создавшуюся ситуацию как катастрофическую. После отмены режима ЧС в республике уже в понедельник могут открыться все магазины, предприятия оказания бытовых услуг населению, сауны, бассейны, музеи, театры и другие общественные объекты. Это приведет к резкому увеличению социальных контактов, что, по словам министра, чревато всплеском распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава предупредил, что в течение ближайших двух недель может произойти коллапс системы национального здравоохранения. В больницах страны быстро заполнятся места для больных COVID-19. Смертность от этого заболевания в Чехии является одной из наиболее высоких в мире, и она может резко увеличиться. В итоге, как сказал Блатный, нижняя палата парламента уже через несколько недель будет вынуждена восстановить режим ЧС.

Мэр Праги и главы 5 из 13 краев (крупнейших административных единиц Чехии), реагируя на отказ нижней палаты парламента продлить режим ЧС, заявили о готовности ввести локальный режим ЧС в своих регионах.

"Призываем правительство Чехии и депутатов парламента республики помочь краям найти [эффективное] решение создавшейся сложной ситуации, когда в ближайшие дни реальна угроза дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки", - подчеркивается в их совместном заявлении.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии, население которой составляют 10,71 млн граждан, общее число заразившихся коронавирусом за время эпидемии составило 1 064 952 жителей. С подтвержденным COVID-19 умерли 17 772 человека. В данный момент в республике госпитализированы 5 817 больных с вирусом, из которых 1 057 находятся в тяжелом состоянии. Всего лечение после инфицирования проходят 98 384 пациента.