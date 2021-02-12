В США заявили, что привержены многостороннему сотрудничеству и высоко оценивают роль ООН

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил борьбу с пандемией, изменением климата, а также ситуацию в Сирии и Эфиопии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен подчеркнул приверженность США многостороннему сотрудничеству и высоко оценил роль ООН как незаменимой, главной опоры многосторонней системы. Госсекретарь выразил заинтересованность США в тесной координации с ООН по многим проблемам, с которыми сегодня сталкивается мир: от пандемии COVID-19 до изменения климата", - отметил дипломат.

Руководитель Госдепартамента "высоко оценил центральную роль, которую ООН и ее управления играют в координации глобальных мер реагирования" на распространение нового коронавируса. Он добавил, что "усиление и реформирование Всемирной организации здравоохранения улучшит ее возможности для предотвращения, обнаружения и реагирования на будущие пандемии".

"Что касается Сирии, они оба подтвердили свою приверженность политическому процессу в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, продлению срока действия разрешения на трансграничную доставку помощи и облегчению страданий сирийского народа. Что касается Эфиопии, они подтвердили свою приверженность поддержке усилий Эфиопии по реагированию на кризис в Тыграе", - добавил Прайс.

"Госсекретарь выразил готовность тесно сотрудничать с генсеком и системой ООН в своей новой роли", - заключил представитель внешнеполитического ведомства.