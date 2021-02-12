СМИ: Сеул и Вашингтон близки к заключению соглашения о расходах на оборону

СЕУЛ, 12 февраля. /ТАСС/. Республика Корея и США приблизились к заключению соглашения о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Об этом сообщил в пятницу телерадиоканал KBS, ссылаясь на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

По их данным, соответствующее соглашение может быть подписано в течение нескольких недель. Это будет многолетнее соглашение, которое увеличит вклад Сеула в оплату присутствия американских войск примерно на 13%. Именно на такое повышение своей доли расходов согласилась в прошлом году южнокорейская сторона, отмечает KBS.

В текст документа также может быть включен пункт об обязательном увеличении оборонного бюджета Южной Кореи и закупке в США определенного военного оборудования, указывает телеканал.

Начиная с 2018 года, Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея, который насчитывает 28,5 тыс. военнослужащих. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за несогласия находившегося тогда у власти президента США Дональда Трампа.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.