В США мать причастного к теракту исламиста поместят под домашний арест за уничтожение улик

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Мать одного из экстремистов, убивших в 2015 году 14 человек в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния), приговорена к шести месяцам домашнего ареста за уничтожение улик. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

67-летняя Рафия Султана Шариф ранее признала себя виновной в том, что уничтожила в измельчителе для бумаги план центра помощи инвалидам, в котором ее сын Саид Фарук и его сообщница ранее в тот же день устроили стрельбу. В рамках расследования специалистам удалось восстановить уничтоженный документ, в результате чего женщине были предъявлены обвинения.

Следствие установило, что женщина не знала заранее о намерениях Фарука. Она приговорена к шести месяцам домашнего ареста, а также штрафу в размере $5,5 тыс. По истечении срока ареста Шариф будет на протяжении трех лет находиться под контролем правоохранительных органов.

2 декабря 2015 года Фарук и Тэшфин Малик ворвались в центр помощи инвалидам в Сан-Бернардино и открыли огонь из автоматического оружия. В результате 14 человек погибли, 22 получили ранения, злоумышленники были ликвидированы при задержании. Нападавшие поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ), которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.