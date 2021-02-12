Путин поздравил Вучича с Днем государственности Сербии

БЕЛГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александара Вучича с предстоящим 15 февраля Днем государственности Сербии, выразив надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами. Поздравительную телеграмму Путина опубликовала в пятницу пресс-служба сербского лидера.

"В России высоко ценят отношения с Сербией, основанные на давних традициях братской дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства в различных областях отвечает коренным интересам наших народов и развивается в направлении обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Путин также пожелал Вучичу доброго здоровья и успеха, а всем гражданам Сербии - благополучия и процветания.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля, эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813 гг.), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.