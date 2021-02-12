Прокуратура Украины впервые предъявила обвинение депутату Рады за "неличное голосование"

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой предъявил обвинение депутату Верховной рады по фактам голосования на пленарном заседании за отсутствующего парламентария. Об этом в пятницу сообщила Венедиктова.

"По моему поручению прокуроры предъявили обвинение народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной рады голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", - написала генпрокурор в Facebook, не назвав фамилию депутата. По ее словам, депутат при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения "неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги".

Венедиктова отметила, что депутат был вызван в офис генпрокурора на 11 февраля для предъявления обвинения, однако не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о предъявлении обвинения, по ее словам, было направлено в аппарат Верховной рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи. Генпрокурор заявила, что "законы должны приниматься без нарушения закона".

По данным украинских СМИ, обвинение предъявлено депутату Владиславу Поляку из группы "Доверие".

Закон о наказании народных депутатов за "неличное голосование" вступил в силу 16 января 2020 года, он предполагает штраф от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (от $1,8 тыс. до $2,9 тыс.).

В конце января спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в рамках борьбы с неперсональным голосованием в сессионном зале парламента от системы "Рада" отключили свободные места. Прорабатываются и другие механизмы, в частности, позволяющие депутатам голосовать исключительно со своего места при установке в зале заседаний дополнительных видеокамер.