Лукашенко предупредил о слежке через смартфоны и призвал переходить на кнопочные телефоны

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что США следят за пользователями смартфонов, и призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и "айфонах", ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим "айфонам". Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал он в пятницу.

Лукашенко подчеркнул, что "умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны".

VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля. На обсуждение вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. На форум прибыли более 2,4 тыс. человек.